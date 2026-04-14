Rajavartiosto epäilee henkilön ylittäneen rajan Venäjälle Lieksassa.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella.

Rajavartiolaitos kertoo asiasta tiedotteessa. Tapaukseen liittyy aiemmin kadonneeksi epäillyn henkilön etsintä.

Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan se sai asiasta tiedon Itä-Suomen poliisilaitokselta, joka ilmoitti alueella liikkuneesta henkilöstä.

Ensitietojen perusteella kyse oli kadonneen henkilön etsinnästä, mutta esiselvityksessä saatujen tietojen perusteella rajavartiosto pitää todennäköisenä, että etsittävä henkilö on ylittänyt valtakunnan rajan Venäjälle.

– Me osallistuimme etsintöihin, koska se sijoittui rajan lähelle, sanoo tutkinnanjohtaja, kapteeni Matti Kettunen MTV Uutisille.

Kettusen mukaan viranomaiset pitävät todennäköisenä, että laiton rajanylitys on tapahtunut. Hänen mukaansa viranomaisilla on myös vahva epäily siitä, kuka rajanylittäjä on.

Kettunen ei kuitenkaan kommentoi hänen henkilöllisyyttään tai kansalaisuuttaan millään tavalla tutkinnan tässä vaiheessa.

Esitutkinta käynnissä

Rajavartiosto kertoo aloittaneensa esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Tiedotteen mukaan rajanylitysjälki on ilmaistu koiralla.

Tapaukseen liittyen Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun, Rajavartiolaitos kertoo.