Purjevene, jossa oli kaksi henkilöä, eksyi Suomenlahdelle eilen juhannuspäivänä.

Meripelastajat kertovat Suomenlahdelle eksyneen aluksen olleen täynnä vettä ja purjeen jumissa, kun he pääsivät paikalle viime yönä. Aluksessa olleelta kahdelta henkilöltä oli myös loppunut ruoka ja vesi.

Alus oli lähtenyt Helsingistä Hankoon perjantaina, mutta oli moottoririkkoisena ajautunut lähes päinvastaiseen suuntaan lähelle Venäjän aluevesiä.

Merivartiosto sai hälytyksen lauantai-iltana, ja pyysi operaatioon mukaan myös vapaaehtoisista muodostuvaa Helsingin meripelastusyhdistystä.

Yhdistyksen päällikkö Markku Tamminen kertoo heidän kahdeksanhenkisen miehistönsä päässeen purjeveneen luokse puolenyön jälkeen. Vuodon saaneessa aluksessa oli jo vaarallisen paljon vettä.

– Vene ei ollut enää vakaa. Otimme sen kyljelleen ja se kallistui voimakkaasti, eli vesilastia oli paljon. Puoli metriä pilssissä on paljon vettä, Tamminen sanoo.

– Purjeet olivat myös sellaisessa kunnossa, että niillä ei pystynyt purjehtimaan, Tamminen kertoo.

Merivartiosto sai lauantaina paikannettua veneen sijainnin Viron aluevesille Vainupean tasalle, lähelle Venäjän aluevesiä. Veneen suunta oli silloin itään.

Ei kompassia

Merivartiosto oli puheyhteydessä purjeveneeseen. Vartioston oma alus oli tullut purjeveneen viereen valvomaan tilannetta ennen meripelastusyhdistyksen saapumista. Yhdistys sai vartiostolta tiedon, että välitöntä uppoamisvaaraa ei ole.

Meripelastusyhdistys evakuoi veneilijät, pumppasi aluksesta vettä pois ja hinasi veneen kansainvälisiltä vesiltä takaisin Suomeen.