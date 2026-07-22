MTV piipahti Kotkan Meripäivillä ja kuunari Helenalla. Purjelaivan kapteeni Timo Tammiala kertoo, että silläkin on koettu Venäjän ja Ukrainan sodan myötä gps-häirintää.

Kotkan meripäivät alkoivat 22. heinäkuuta ja jatkuvat aina 25. heinäkuuta saakka. Perinteinen avajaisparaati on tänä iltana.

Tapahtumaan odotetaan yli 200 000 ihmistä, ja moni tulee Kotkaan ihastelemaan juuri purjelaivoja.

Kotkan kantasatamassa on kuunari Helena, jonka kapteenina toimii Timo Tammiala. Kuunari on Suomen Purjelaivasäätiön rakentama koululaiva.

– Olen itse ollut viimeksi Meripäivillä 10 vuotta sitten. Tuntuu, että juhlat ovat kasvaneet, Tammiala toteaa MTV Uutisille.

Itäisen Suomenlahden turvallisuustilanne on tiukentunut Venäjän ja Ukrainan sodan myötä, ja myös Tammiala on huomannut uuden ilmiön.

– GPS-häirintää on meidänkin laitteillamme muutaman kerran huomattu. Joko laitteet menevät täysin pimeiksi, eli GPS-paikkaa ei saada, tai sitten sitä häiritään niin, ettei paikka ole kohdallaan. Mutta se ei ole täällä ongelma, kun on viittoja, ja aina voi tarkistaa paikkansa kartalta. Näin perinteiset merimiestaidot korostuvat, Tammiala selventää.