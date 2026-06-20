Veneen moottori oli rikkoutunut ja veneilijöiltä loppunut sekä ruoka että vesi.
Merivartiosto kertoo suomalaisen purjeveneen eksyneen Viron aluevesille. Veneessä on kaksi henkilöä. Hälytys tapahtuneesta tuli kello kuuden jälkeen illalla juhannuspäivänä, rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.
Merivartioston mukaan Helsingistä lähteneen veneen moottori oli mennyt rikki, ja veneilijöiltä loppunut ruoka ja vesi. Veneilijät saivat moottorin lopulta toimimaan.
Merivartiosto paikansi sijainnin Viron aluevesille, lähelle Venäjän aluevesiä. Veneilijöitä on kehotettu ottamaan suunta suoraan länteen, jotta he eivät joutuisi Venäjän aluevesille.
Pelastustehtäviin on lähetetty yksi yksikkö Suomenlahden merivartiostosta ja vapaaehtoisten meripelastajien yksikkö Helsingistä.