Yhdysvaltain valtakunnansyyttäjän julkaisema tuore video näyttää hetket ennen ampujan ryntäystä ja tarkemman näkymän turvatarkastuspisteellä. Katso hetket yltä.

Ampuja yritti tunkeutua väkisin Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illalliselle viikko sitten lauantaina, ja valtakunnansyyttäjän perjantaina julkaisemat videot valottavat tapahtumien kulkua.

31-vuotiasta Cole Tomas Allenia vastaan on nostettu syytteet presidentti Donald Trumpin murhanyrityksestä.

Valvontakameratallenteet näyttävät hetket Washington Hilton -hotellin käytäviltä ja hotellin kuntosalin tiloista, jossa mies puhuu hymyillen asiakaspalvelijalle.

Muutamaa minuuttia myöhemmin mies ilmestyy kuviin pitkä takki päällään. Kävellessään hänen oikea kätensä ei liiku lainkaan ja syy selviää, kun hän ryntää noin 13 minuuttia myöhemmin turvatarkastuksen läpi pitkän aseen kanssa.

Läpijuoksusta on aiemmin julkaistu vain huonolaatuinen video, mutta nyt julkaistu materiaali näyttää muun muassa sen, että epäillyn lisäksi yksi salaisen palvelun agenteista avasi tulen epäiltyä kohti turvatarkastuspisteellä.

Agentti ampuu epäiltyä kohti niin, että epäillyn takana on useita agentteja, joista yksi kompuroi pian laukausten jälkeen.

Hyökkääjä ei päässyt samaan tilaan presidentin kanssa, vaan mies pysäytettiin hänen kompastuttua metallinpaljastimen kuljetuslaatikkoon, salaisen palvelun lähde