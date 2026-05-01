Monen mielestä kevään ykköskukka on orvokki. Se kelpaa jopa syötäväksi.
Orvokki on kaunis kesäkukka, joka pärjää niin kevään pikkupakkasissa kuin kesän paahteessakin. Siksi se on esimerkiksi monen parvekkeen luottokukka.
Kauppapuutarhaliiton hortonomi Anu Pirhonen kertoo, että orvokki voi sinnitellä jopa kahdeksan asteen pakkasessa, eli vaihtelevat säät eivät ole sille ongelma. Se ei ole kranttu myöskään paikan tai hoidon suhteen.
Värejä löytyy valkoisesta mustaan ja kaikkea siitä väliltä.
Lue myös: Kevätflunssa vai siitepölyallergia? Keuhkolääkärin vinkin avulla selvität
Mitä voi syödä ja mitä ei?
Orvokki on hyvä juhlakukka, koska se sopii syötäväksi. Kaikkia lajeja ei kuitenkaan kannata mennä napostelemaan.
– Syötäväksi käyvät elintarvikekäyttöön käyttöön kasvatetut orvokit. Puutarhoilta tai puutarhamyymälöistä ostettavat kukat on tarkoitettu vain koristekasvikäyttöön, Pirhonen muistuttaa Huomenta Suomen haastattelussa.
Pirhonen kehottaa kokeilemaan pihalle ja parvekkeelle rohkeasti uudenlaisiakin lajeja, kuten heinää.
– Heinät ovat tosi mukavia yhdistää muiden lajien kanssa. Eli tämmöistä höyhenheinää. Tämä heiluu ihanasti tuulessa, Pirhonen mallaa studiossa.