Gazaan pyrkineen avustuslaivueen kiinni otettu suomalaisjäsen on noussut maihin Kreikassa.
Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan avustuslaivueen matkassa ollut ja aiemmin kiinni otettu suomalainen nousi maihin Kreetan saarella, kertoo STT.
Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kaikkiaan lähes 180 Global Sumud -avustuslaivueen aktivistia nousi tänään perjantaina maihin Kreetalla.
Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivueen aluksia eilen. Avustuslaivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia.
Vasemmistonuoret kertoi Instagram-tilillään, että kiinniotettu suomalainen oli Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja ja Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen jäsenen Alex Oksanen.
Global Sumud Suomitin julkaisema kuva helsinkiläisestä "24-vuotiaasta Alexista, joka opiskelee Helsingin yliopistolla".Handout
Jussi Tanner sanoi eilen torstaina STT:lle, että myös ministeriön tietojen mukaan vaikutti siltä, että yksi suomalainen oli otettu kiinni.
Laivueessa oli tiettävästi myös toinen suomalainen.