Suomalaishyökkääjä Robert Leino jatkaa uraansa Tshekin pääsarjassa pelaavan HC Komeata Brnon riveissä.
Brno tiedotti asiasta perjantaina.
Päättyneellä kaudella 33-vuotias Leino pelasi Sveitsissä EHC Klotenin riveissä. Hän teki 50 ottelussa 28 (8+18) tehopistettä.
Aiemmin Leino pelasi viiden kauden ajan SHL:ssä Örebron paidassa.
Brnon riveihin suuntaa myös Ilveksen tshekkipuolustaja Radek Kucerik. 24-vuotias tshekki teki 58 runkosarjapelissä 19 tehopistettä. Ilveksen osalta torstaiseen pronssipeliin päättyneissä pudotuspeleissä Kucerik teki yhdeksään peliin tehot 3+3.