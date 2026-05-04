Prinsessa Eugenie odottaa kolmatta lastaan.
Ison-Britannian prinsessa Eugenie, 36, on raskaana. Hän kertoo iloisesta perheuutisesta Instagramissa.
Eugenie jakoi Instagram-tililleen kuvan, jossa hänen ja hänen puolisonsa Jack Brooksbankin lapset August ja Ernest pitelevät käsissään ultraäänikuvaa.
– Vauva Brooksbank saapuu 2026! kuvan yhteydessä lukee.
Eugenien ja Brooksbankin esikoispoika August syntyi vuonna 2021, ja heidän toinen lapsensa Ernest vuonna 2023.
Eugenie ja Brooksbank menivät naimisiin lokakuussa 2018.