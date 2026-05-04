Ukrainan ja EU:n droonisopimus edistyy.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi.
Zelenskyi ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskyin mukaan droonien yhteistuotantoon.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi sunnuntaina pitävänsä Ukrainan presidentin Zelenskyin esitystä drooniyhteistyösopimuksesta kiinnostavana.
STT:lle välitetyssä kommentissaan Orpo kertoo Suomen jo tiivistävän yhteistyötä Ukrainan kanssa, ja hänen mukaansa esitykseen perehdytään.
Ukrainalla on vastaava yhteistyösopimus muutaman muun maan kanssa.