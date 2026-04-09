Suomeen on tuotu kilokaupalla kokaiinia sekä ainetta, joka vaikuttaa kuin alfa-pvp.

Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee järjestäytyneen rikollisorganisaation pitäneen hallussaan suurta määrää kokaiinia ja NEP:iä pääkaupunkiseudulla. Poliisi pääsi tutkimaan tapausta kansainvälisen yhteistyön ansiosta.

Norjan viranomaiset saivat tiedon, että maassa vakituisesti asuva henkilö olisi matkustanut Ruotsiin tekemään rikoksen. Tämä teko kuitenkin jäi toteutumatta, mutta sama henkilö matkusti myöhemmin Suomeen.

Tutkittuaan kyseisen henkilön toimia poliisi sai selville tapaukseen liittyvän ruotsalaisnaisen. Marraskuussa 2025 poliisi teki kotietsinnän, jossa pääkaupunkiseudulla takavarikoitiin hieman yli viisi kiloa kokaiinia ja yli 3,5 kiloa N-etyylinorpentedronia eli NEP:iä.

− Tämä tapaus on osaltaan hyvä esimerkki nykyisestä pohjoismaisesta tilausrikollisuudesta, jossa toimijoita värvätään tekemään rikoksia, kertoo tiedotteessa tutkintaa johtanut rikoskomisario Tuomas Kuure.

Yhteensä epäiltyjä on seitsemän, joista kolme on tällä hetkellä vangittuna. Syyteharkintaan lähipäivinä siirtyvässä esitutkinnassa on Länsi-Uudenmaan poliisi on tehnyt yhteistyötä myös Helsingin poliisin kanssa.

NEP:iä ei ole luokiteltu huumausaineeksi, mutta se on käyttötavaltaan ja vaikutuksiltaan kuin Suomeen laajalti levinnyt alfa-pvp. N-etyylinorpentedronilla on keskushermostoa stimuloivia ja riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia. Aineet eroavat toisistaan lähinnä molekyylikaavaltaan.

− Käytännössä käyttäjä ei pysty ulkoisesti tai vaikutuksellisesti erottamaan kumpaa ainetta hän käyttää, rikoskomisario Kuure kertoo.

Koska NEP ei ole Suomessa huumausaine, tapauksen rikosnimikkeenä on kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen. Havaintoja aineesta Euroopan markkinoilla on vuodesta 2014. Ruotsissa aine on jo luokiteltu huumausaineeksi.