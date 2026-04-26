Pohjanmaan poliisi epäilee, että rikolliset veivät kymmeniä tuhansia euroja rahaa uudenlaisella huijaustavalla.

Poliisi pyytää kansalaisilta vihjeitä kierosta pankkikorttihuijauksesta, jossa iäkäs mies menetti 30 000 euroa rahojaan.

Pohjanmaan poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan tapauksesta, jossa kahden miehen epäillään vieneen iäkkäältä mieheltä tämän pankkikorttitiedot.

Mieheltä vietiin tietojen avulla jopa 30 000 euroa tämän tililtä.

Epäillyt olivat tulleet miehen kotiin Seinäjoen alueella eilen lauantaina. Kaksikko tarjoutui neuvomaan iäkkäälle miehelle uuden tavan käyttää pankkikorttia. Toinen miehistä oli tällä verukkeella kuvannut uhrin pankkikorttia puhelimellaan, minkä jälkeen he olivat poistuneet asunnosta.

Myöhemmin samana päivänä mies huomasi, ettei hänen pankkikorttinsa toiminut maksutilanteessa. Paljastui, että tililtä puuttui suuri summa rahaan.

Samat miehet asialla muuallakin

Miesten uskotaan käyneen perjantaina jo tapahtumapaikan naapurissa. Poliisi epäilee, että samat miehet ovat käyneet useissa muissakin paikoissa Seinäjoen alueella.

Toinen epäillyistä oli noin 50-vuotias, toinen nuorempi. He olivat liikkuneet vaalealla henkilöautolla.

Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä petoksena.

Poliisi haluaa muistuttaa kansalaisia olemaan tarkkana henkilökohtaisten tietojensa kuten henkilö- ja pankkitietojen sekä maksukorttien tietojen kanssa. Tietoja ei tule koskaan luovuttaa tuntemattomille ihmisille verkossa tai kasvokkain. Tietoja ei pidä paljastaa, vaikka niitä tiedusteltaisiin kenen tahansa nimissä.