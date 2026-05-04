SM-liigaan palaava Helsingin Jokerit on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Patrik Virran kanssa.
30-vuotias Virta on pelannut kaksi edellistä kautta Oulun Kärpissä. Tällä kaudella Virta teki 46 ottelussa 34 pistettä.
Virrasta tulee toisen polven jokeri, sillä hänen isänsä Tony Virta kiekkoili Jokereissa kausina 2005-08.
– Olen aina tykännyt seurata Jokereita, ja yksi urani tavoitteista on ollut päästä pelaamaan tänne. Nyt tuli eteen hieno mahdollisuus, joten totta kai tartuin siihen, Virta iloitsee Jokereiden tiedotteessa.
Virta on pelannut SM-liigassa kaiken kaikkiaan 444 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on syntynyt 256. HPK:ta, Tapparaa, TPS:ää ja Kärppiä edustanut hyökkääjä on voittanut urallaan kaksi Suomen mestaruutta ja yhden CHL-mestaruuden.
Kotimaisten kaukloiden lisäksi Virta on pelannut KHL:ssä, SHL:ssä ja Saksan DEL:ssä.