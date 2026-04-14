Poliisi epäilee peliriippuvaisen huijanneen muistisairaalta satoja tuhansia euroja Keravalla. Vanhuksen tileiltä katosi käteistä ja varat hupenivat.
Peliriippuvaisen miehen epäillään käyttäneen vuosien ajan hyväkseen muistisairasta vanhusta Keravalla. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan epäilty sai haltuunsa uhrin pankkikortin ja tunnukset ja hoiti tämän raha-asioita.
– Varakkaasta vanhuksesta oli tullut varaton ja velkainen, kertoo rikoskomisario Lasse Lagerbohm poliisin tiedotteessa.
Asianomistaja ja rikoksesta epäilty tutustuivat poliisin mukaan vuonna 2016, kun asianomistajan puoliso oli kuollut ja mies oli perinyt mittavan omaisuuden, johon kuului käteisvaroja sekä kiinteistöjä.
Käteistä nostettiin satoja tuhansia
Poliisin esitutkinnan perusteella epäilty siirsi vuosien aikana useita kymmeniä tuhansia euroja suoraan omille tileilleen. Lisäksi asianomistajan tileiltä nostettiin käteistä useita satoja tuhansia euroja, ja epäillyn tileille tehtiin samaan aikaan huomattavia käteistalletuksia.
Poliisin mukaan rikokseen liittyy myös useita muita henkilöitä, mutta aktiivisena järjestelijänä asiassa pidetään epäiltyä.
Epäillyn rikollisen toiminnan aikana asianomistajan omaisuutta realisoitiin ja varat katosivat poliisin mukaan "erilaisiin kohteisiin". Myös vanhuksen saama eläke hävisi.
Epäillyn mukaan rahat menivät nettipeleihin
Epäilty kertoi poliisin mukaan kuulusteluissa olleensa peliriippuvainen.
– Rikoksesta epäilty on kertonut kaikkien varojen menneen nettipeleihin. Hän on myös kertonut, että vanhuksen rahaa käyttivät useat henkilöt, mutta hän oli ainoa, jolla oli pääsy rahavaroihin, Lagerbohm jatkaa.
Poliisin tilitietojen mukaan epäillyn tiedossa olevien pankkitilien kautta kulki erilaisille nettikasinoille yli 600 000 euroa. Poliisin mukaan epäilty oli myös pahasti velkaantunut ja varaton.