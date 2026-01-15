Rahapelilaki astuu voimaan heinäkuussa 2027.

Uusi rahapelilaki tulee pääosin voimaan heinäkuun alussa 2027, kertoo sisäministeriö.



Uuden rahapelilain myötä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy. Uuden lain mukaan vedonlyöntipelit ja verkossa pelattavat raha-automaatti- ja kasinopelit sekä sähköinen rahabingo avataan toimiluvanvaraisesti kilpailulle.



Uudistuksen voimaantulon jälkeen Veikkaukselle jää yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin.



Rahapeliyhtiöt voivat hakea toimilupia Poliisihallitukselta jo kuluvan vuoden maaliskuusta lähtien.



Veikkauksella on yksinoikeus harjoittaa rahapelitoimintaa Poliisihallituksen valvonnassa kesäkuun 2027 loppuun saakka.