Luonnos paljastaa: Näin rahapelit muuttuvat, kun Veikkauksen monopolia raotetaan

Tunnistautuminen peliehtona

Rahapelilain uudistaminen on kirjattu Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen hallitusohjelmaan, ja lakiesityksessä sen tavoitteeksi on kirjattu rahapelaamisesta koituvan haitan ehkäisy. Uudistuksen taustalla on myös se, ettei Veikkauksen monopoli ole nykyisinkään pitänyt netin rahapeleissä.