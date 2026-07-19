Tällä pikkukikalla saat hengitettyä uutta elämää nukkaisiin villapaitoihin ja muihin vaatteisiin.
Kirpputorilta löytynyt neule tai vaatekaapin perälle unohtunut nukkainen vaate saa uuden elämän yksinkertaisella pikkukikalla.
Tällä pikkukikalla saat hengitettyä uutta elämää nukkaisiin villapaitoihin ja muihin vaatteisiin.
Kirpputorilta löytynyt neule tai vaatekaapin perälle unohtunut nukkainen vaate saa uuden elämän yksinkertaisella pikkukikalla.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
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