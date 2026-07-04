Suomessa käyttöön otettu uusi Alzheimerin taudin hoitomuoto on herättänyt kiinnostusta myös maan rajojen ulkopuolella. Mistä hoidossa on kyse?
Suomessa otettiin noin puoli vuotta sitten käyttöön uusi Alzheimerin taudin hoitomuoto.
Suomesta tuli samalla Hampurista pohjoiseen ainoa paikka, jossa hoidossa käytettäviä uusia Alzheimer-lääkkeitä, lekanemabia ja donanemabia, on saatavilla.
Helsingin yliopiston muistisairauksien professori Anne Koivisto kertoi Huomenta Suomen haastattelussa torstaina, että kyseiset biologiset lääkkeet vaikuttavat ensimmäisen kerran Alzheimerin taudin taustasyyhyn amyloidiin, eli valkuaisainekertymään, jota alkaa Alzheimerin taudissa sakkautua hermojen välitilaan aivoihin.
Sen avulla uusilla lääkkeillä voidaan säilyttää muistisairaan toimintakyky tuntuvasti tavallista pidempään.
– Lääkettä voidaan luvallisesti käyttää, mutta hoito on kokonaan potilaan itse kustantamaa, Aavan neurologi Markus Wikstén kommentoi.
– Kun hoito annetaan yksityisten kautta ja potilas itse sen kustantaa, potilas ja lääkäri harkitsevat mahdollisen lisähyödyn ja riskit kullekin potilaalle. Silloin kun lääkkeet otetaan käyttöön julkiselle sektorille, eli sairaaloihin, riskeistä, lisähyödystä ja kustannusvaikuttavuudesta pitää käydä vielä nykyistä perusteellisemmat ja laajemmat arviot, Koivisto totesi.
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Hinta karsii käyttäjiä
Uudet Alzheimer-lääkkeet ovat erittäin kalliita.
Wiksténin mukaan nykyisellään pelkästään lääkkeet maksavat potilaalle vuodessa 35 000–37 000 euroa.
– Lisäksi lääkkeiden käyttö vaatii tarkkaa seurantaa ja tarkkoja esitutkimuksia, aivojen kuvantamista, geneettistä profiilin tarkistamista ja biomarkkereiden käyttöä. Kokonaishinta nousee helposti lähemmäksi 50 000 euroon vuodessa.
Wikstén huomauttaa, että potilaalta vaaditaan myös vankkaa motivaatiota.
– Nämä ovat suonensisäisiä lääkkeitä, ja infuusioväli on kaksi tai neljä viikkoa lääkkeestä riippuen. Silloin myös pitää motivaatiota olla käydä näissä tunnin infuusioissa kerran tai kaksi kuussa.
Yksityisen ja julkisen puolen toimijat ovat tehneet uuden lääkkeen käyttöönotossa poikkeuksellista yhteistyötä. Hoitoprotokollaa ovat rakentaneet yhdessä Terveystalo, Aava, ja HUS.
– Aina pitäisi kilpailla, mutta joissain tilanteissa voi ehkä sotakirveet haudata, ja tässä ajateltiin, että mennään Suomi ja potilas edellä, että saadaan kokemusta uusista lääkkeistä ja opitaan niistä. Todennäköisesti tulevaisuudessa meillä on paljon enemmänkin vastaavia lääkkeitä ja kun meillä ovat pohja ja protokollat valmiina, päästään hyödyntämään tilannetta, Aavan Wikstén sanoi.
– Ja jos saadaan tämä julkisellekin sektorille, meillä on tavallaan sitten tiedossa se, miten hoito kannattaa järjestää, ja niin päästään paremmin eteenpäin, Koivisto sanoi.
Taustalla on Koiviston mukaan myös toinen tärkeä näkökulma.
– Esimerkiksi HUS vastaa Helsingin alueella päivystysaikana mahdollisista akuuttitilanteista, joita hoidettaville saattaa sattua. Nyt ei ole tullut kenellekään mitään haittavaikutuksia, jotka olisivat vaatineet sairaalahoitoa, mutta on muita sairauksia, joiden hoidon suunnittelussa lekanemabin tai donanemanin käyttö täytyy ottaa huomioon.
Koiviston mukaan Hus on tarjonnut tiedon tilanteesta ja uusista hoidoista myös muille sairaaloille.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
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