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Kallis mutta lupaava: Uusi Alzheimer-hoito vetää potilaita Suomeen myös ulkomailta 8:27 Suomi on nyt uusien Alzheimer-hoitojen eturintamassa. Huomenta Suomessa asiasta puhuivat muistisairauksien professori Anne Koivisto Helsingin yliopistosta ja Aavan neurologi Markus Wikstén. Julkaistu 36 minuuttia sitten Video Kati Hyttinen Suomessa käyttöön otettu uusi Alzheimerin taudin hoitomuoto on herättänyt kiinnostusta myös maan rajojen ulkopuolella. Mistä hoidossa on kyse? Suomessa otettiin noin puoli vuotta sitten käyttöön uusi Alzheimerin taudin hoitomuoto. Suomesta tuli samalla Hampurista pohjoiseen ainoa paikka, jossa hoidossa käytettäviä uusia Alzheimer-lääkkeitä, lekanemabia ja donanemabia, on saatavilla. Helsingin yliopiston muistisairauksien professori Anne Koivisto kertoi Huomenta Suomen haastattelussa torstaina, että kyseiset biologiset lääkkeet vaikuttavat ensimmäisen kerran Alzheimerin taudin taustasyyhyn amyloidiin, eli valkuaisainekertymään, jota alkaa Alzheimerin taudissa sakkautua hermojen välitilaan aivoihin. Sen avulla uusilla lääkkeillä voidaan säilyttää muistisairaan toimintakyky tuntuvasti tavallista pidempään. Lue lisää: Ensimmäinen Alzheimerin etenemistä hidastava lääke sai luvan Euroopassa – asiantuntijat toiveikkaina: ”Tämä voi olla uuden aikakauden alku” Viranomaisarviointi on kesken Uudet lääkkeet ovat tällä hetkellä käytössä vain yksityisellä sektorilla, koska viranomaisarvio hoitojen hyödyistä on vielä kesken. – Esimerkiksi Ruotsissa on arvioitu, että he eivät saa tästä lääkkeestä lisää hyötyä. Suomessa arviointi on vielä kesken, eikä myyntilupa julkisen sektorin käyttöön riitä, Koivisto selvitti. Uudet lääkkeet on kutenkin mainittu jo Käypä hoito -suosituksessa, ja yksityiset lääkäriasemat voivat tarjota hoitoa tiukoilla kriteereillä valikoiduille, varhaisen Alzheimerin taudin potilaille.

Suomessa käytössä uusi Alzheimerin taudin hoito | MTV Uutiset

– Lääkettä voidaan luvallisesti käyttää, mutta hoito on kokonaan potilaan itse kustantamaa, Aavan neurologi Markus Wikstén kommentoi.

– Kun hoito annetaan yksityisten kautta ja potilas itse sen kustantaa, potilas ja lääkäri harkitsevat mahdollisen lisähyödyn ja riskit kullekin potilaalle. Silloin kun lääkkeet otetaan käyttöön julkiselle sektorille, eli sairaaloihin, riskeistä, lisähyödystä ja kustannusvaikuttavuudesta pitää käydä vielä nykyistä perusteellisemmat ja laajemmat arviot, Koivisto totesi.

1:40 Katso myös uutisjuttu: Alzheimerin tautia voidaan nyt hidastaa lääkkeillä – korkea hinta puhuttaa.

Hinta karsii käyttäjiä

Uudet Alzheimer-lääkkeet ovat erittäin kalliita.

Wiksténin mukaan nykyisellään pelkästään lääkkeet maksavat potilaalle vuodessa 35 000–37 000 euroa.

– Lisäksi lääkkeiden käyttö vaatii tarkkaa seurantaa ja tarkkoja esitutkimuksia, aivojen kuvantamista, geneettistä profiilin tarkistamista ja biomarkkereiden käyttöä. Kokonaishinta nousee helposti lähemmäksi 50 000 euroon vuodessa.

Wikstén huomauttaa, että potilaalta vaaditaan myös vankkaa motivaatiota.

– Nämä ovat suonensisäisiä lääkkeitä, ja infuusioväli on kaksi tai neljä viikkoa lääkkeestä riippuen. Silloin myös pitää motivaatiota olla käydä näissä tunnin infuusioissa kerran tai kaksi kuussa.

Poikkeuksellista yhteistyötä

Yksityisen ja julkisen puolen toimijat ovat tehneet uuden lääkkeen käyttöönotossa poikkeuksellista yhteistyötä. Hoitoprotokollaa ovat rakentaneet yhdessä Terveystalo, Aava, ja HUS.

– Aina pitäisi kilpailla, mutta joissain tilanteissa voi ehkä sotakirveet haudata, ja tässä ajateltiin, että mennään Suomi ja potilas edellä, että saadaan kokemusta uusista lääkkeistä ja opitaan niistä. Todennäköisesti tulevaisuudessa meillä on paljon enemmänkin vastaavia lääkkeitä ja kun meillä ovat pohja ja protokollat valmiina, päästään hyödyntämään tilannetta, Aavan Wikstén sanoi.

– Ja jos saadaan tämä julkisellekin sektorille, meillä on tavallaan sitten tiedossa se, miten hoito kannattaa järjestää, ja niin päästään paremmin eteenpäin, Koivisto sanoi.

Taustalla on Koiviston mukaan myös toinen tärkeä näkökulma.

– Esimerkiksi HUS vastaa Helsingin alueella päivystysaikana mahdollisista akuuttitilanteista, joita hoidettaville saattaa sattua. Nyt ei ole tullut kenellekään mitään haittavaikutuksia, jotka olisivat vaatineet sairaalahoitoa, mutta on muita sairauksia, joiden hoidon suunnittelussa lekanemabin tai donanemanin käyttö täytyy ottaa huomioon.

Koiviston mukaan Hus on tarjonnut tiedon tilanteesta ja uusista hoidoista myös muille sairaaloille.

Kiinnostusta erityisesti Ruotsissa

Alzheimer on ensisijaisesti ikääntyneiden sairaus, jota potee arviolta 70 000 suomalaista.

Terveystalon mukaan kiinnostus uusia hoitoja kohtaan on ylittänyt kaikki odotukset heti alusta alkaen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hoitoa on Terveystalossa saanut yli 30 potilasta.

Potilaita on Terveystalon viestinnän mukaan hakeutunut hoitoon runsaasti myös Suomen ulkopuolelta – erityisesti Ruotsista, mikä kertoo hoidon poikkeuksellisesta asemasta Pohjoismaissa.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.