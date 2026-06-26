Järjestelmä perustuu tutkaan ja sensoreihin, jotka tunnistavat eläimen liikkeen noin 40 metrin päästä aukkokohdasta. Kun eläin lähestyy tietä, varoitusvalot ja liikennemerkit aktivoituvat, jolloin autoilija saa ennakoivan varoituksen jopa 300 metrin päästä. Kaikki tilanteet tallennetaan videolle, jotta järjestelmän toimivuutta voidaan seurata ja kehittää.

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