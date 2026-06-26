Innotrafik-yhtiön kehittämä järjestelmä varoittaa hirvistä ja muista tietä ylittävistä eläimistä Naantalissa.
Naantalin Luonnonmaalla on otettu käyttöön aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää hirvieläinonnettomuuksia.
Järjestelmä varoittaa autoilijoita vilkkuvin valoin ja liikennemerkein silloin, kun eläin on oikeasti lähestymässä tietä. Katso video tilanteesta artikkelin alusta!
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Luonnonmaan maantielle asennettu järjestelmä on rakennettu riista-aidan aukkokohtaan, jossa on runsaasti kauriita ja hirviä. Aukkokohdassa on sattunut useita onnettomuuksia riista-aidasta huolimatta.
– Tavoite on nolla onnettomuutta riista-aidan aukkokohdassa, jossa aktiivinen varoitusjärjestelmä nyt varoittaa autoilijoita, sanoo liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteessa.
Järjestelmä perustuu tutkaan ja sensoreihin, jotka tunnistavat eläimen liikkeen noin 40 metrin päästä aukkokohdasta. Kun eläin lähestyy tietä, varoitusvalot ja liikennemerkit aktivoituvat, jolloin autoilija saa ennakoivan varoituksen jopa 300 metrin päästä. Kaikki tilanteet tallennetaan videolle, jotta järjestelmän toimivuutta voidaan seurata ja kehittää.
Tuloksia jo ensimmäisenä yönä
Naantalin järjestelmä on jatkoa Nousiaisissa valtatie 8:lla tehdylle kokeilulle. Innotrafikin tuotekehityksestä ja myynnistä vastaavan Jouni Hännisen mukaan vastaava järjestelmä vähensi riistaonnettomuuksia jopa 86 prosenttia kolmen vuoden aikana.
Myös Naantalissa järjestelmä osoitti tehonsa heti, sillä jo ensimmäisenä yönä hirvi käytti ylityspaikkaa ja järjestelmä varoitti autoilijoita onnistuneesti.