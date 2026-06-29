MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MM-ralli 2026: MM-pisteet ja tulokset

F1-kausi 2026: MM-pisteet ja tulokset

Moottoripyöräilyä yli 40 vuotta – Arja ei suostunut istumaan miehensä kyydissä ensimmäisen reissun jälkeen

Iran keskusteli Hormuzinsalmesta Omanin kanssa

Luonto ja eläimet

10:52 Luonto ja eläimet

– Keskukset käyttävät sähköä ympäri vuorokauden tasaisella teholla, mikä herättää kysymyksiä siitä, miten niiden kulutus vaikuttaa muuhun energiantarpeeseen ja sähkön hintaan, Hakkarainen totesi.