Datakeskusten sähkönkulutukseen halutaan puuttua lakialoitteella.
Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen.
Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena.
Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä.
Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn.
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Datakeskukset vaativat "aivan sairaasti" sähköä
Datakeskusten suuri energiantarve on herättänyt aiemmin huolta. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner muistutti MTV Uutisten haastattelussa reilu vuosi sitten, että datakeskukset vaativat "aivan sairaasti" sähköä.
– Puhumme jostain 10–20 prosentin noususta koko valtakunnan sähkönkulutuksessa, Manner totesi jutussa.