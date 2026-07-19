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Miss Suomi Tara Lehtosen uusi elämänvaihe – muutti yhteen poikaystävänsä kanssa | MTV Uutiset



Miss Suomi Tara Lehtosen uusi elämänvaihe – muutti yhteen poikaystävänsä kanssa 8:06 Katso videolta, miten Tara Lehtosen mansikka-passion pavlova valmistuu! Julkaistu 19.07.2026 12:16 Shahin Doagu Tara Lehtonen kertoi Huomenta Suomen haastattelussa muuttaneensa yhteen poikaystävänsä kanssa. Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa keskiviikkona 8. heinäkuuta vuoden 2025 Miss Suomi Tara Lehtonen valmistaa raikasta mansikka-passionpavlovaa. – Rakastan mansikoita ja tämä on mahtava kesäherkku, Lehtonen sanoo valmistelujen ohessa. Lehtonen sanoo ruoanlaiton olevan hänelle mieluisaa puuhaa ja suositut ruokaohjelmat ovat tulleet hänelle hyvin tutuksi. Silti kiireisen arjen keskellä hän tyytyy usein kokkaamaan itselleen ja puolisolleen perinteisiä helppoja ruokia. Myös herkut kuuluvat elämään. – En ole oikeastaan koskaan miettinyt sitä mitä voin ja mitä en voi syödä. Aika vapaasti olen aina syönyt sitä, mitä olen halunnutkin, mutta olen urheillut pienestä pitäen, joten se on vaikuttanut siihen, että tulee syötyä puhtaasti ja terveellisesti. Tara Lehtonen on hallitseva Miss Suomi.Tomi Natri /All Over Press Kesän alussa 23-vuotiaalle Lehtoselle koitti uusi elämänvaihe, kun hän muutti poikaystävänsä kanssa saman katon alle. Pari on pitänyt yhtä vuoden verran.

– Hän on hyvin maanläheinen, rauhallinen ja rento tyyppi. Olen itse aika menevä ja minulla saattaa olla sata asiaa kesken, joten hän rauhoittaa minua hyvin.

Puoliso on päättänyt pysyä pois julkisuudesta ainakin toistaiseksi.

Lehtosen Miss Suomi -vuosi on ollut poikkeuksellinen. Hänestä tuli vuoden 2025 uusi Miss Suomi Sarah Dzafcen luovuttua kruunustaan rasismikohun seurauksena viime joulukuussa.

– Se oli vähän erilaista huomiota mitä siinä kohtaa sain. Kaikki sellainen positiivinen hype jäi omassa tilanteessani saamatta.

Haastattelussa Lehtonen kertoo saaneensa kruunauksensa jälkeen paljon ikävää palautetta ennen kaikkea sosiaalisen median kautta. Lehtosta haukuttiin esimerkiksi säälittäväksi ja kirjoituksissa todettiin, ettei kruunu ollut ansaittu.

– Negatiivista kommenttia tuli todella paljon liittyen ulkonäkööni ja kaikkeen mahdolliseen.

Vaikeina aikoina Lehtonen on saanut tukea kumppaniltaan, joka on neuvonut olla lukematta somen kommenttiketjuja.

– Hän aina sanoo, että ihmiset kirjoittavat anonyymeina enkä voi tietää, mitä kaikkea siellä taustalla on. Siellä voi olla vaikka joku sellainen, joka purkaa omaa pahaa oloaan toiseen.

Tara Lehtosen Miss Suomi -vuosi on ollut poikkeuksellinen.Tomi Natri /All Over Press

On kuitenkin yksi asia, mikä on jäänyt poikkeuksellisen missivuoden aikana harmittamaan kaikista eniten.

– Harmittaa, etten saanut mahdollisuutta universumeihin (Miss Universum -kisat). Ja se, että olen joutunut paljon todistelemaan ihmisille omaa asemaani. Itse en tehnyt tässä tilanteessa mitään (väärää) ja tein sen, mikä on perintöprinsessan tehtävä.

Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa julkisuudesta tunnetut henkilöt valmistavat lempikesäherkkuaan ja kertovat samalla kuulumisiaan. Haastattelussa Tara Lehtonen avaa enemmän tuntojaan missivuodestaan ja sitä, miten arki muuttui, kun hän siirtyi perintöprinsessan roolista Miss Suomeksi.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 9. heinäkuuta.