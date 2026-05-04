Mökkikauppa käy ja rakentamiseen liittyvät helpotukset piristävät sitä entisestään.
Mökkikauppa käy vilkkaana jo ennen kesäkuukausien tavanomaista huippua. Niin mökkien ostaminen kuin vuokrauskin kiinnostavat suomalaisia laajasti.
Sekä mökkikaupat että mökkien vuokrausmäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen.
– Aurinko paistaa ja pääsee rapsuttamaan sitä pihaa. Se on niin houkutteleva ja tunnepitoinen asia, että se ohjaa ihmisiä kohti mökkejä, sanoo Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.
Vuoden 2025 alussa tuli voimaan uusi laki, joka mahdollistaa enintään 30 neliön kokoisen rakennuksen voi pystyttää ilman varsinaista rakennuslupaa. Honkarakenteen markkinointipäällikön Riikka Vahtervuon mukaan se johti selkeään piikkiin mökkien kysynnässä.
Hän muistuttaa, että vaikka erillistä lupaa ei pienelle lisärakennukselle tarvitse, niin rakentamisilmoitus on pakollinen.
– Isossa kuvassa tämä oli huikea helpotus. Ehdottomasti olisi paikallaan pieni lisähelpotus vaikkapa 50 neliöön asti. Se voisi tuoda mukanaan ison piristysruiskeen asuntomarkkinoille.
Haussa modernit puitteet
Yhä useampi mökkeilijä arvostaa sähköä ja juoksevaa vettä. Itse mökit ovat silti pääosin suhteellisen vanhoja rakennuksia.
– Vanhat mökit kiertävät ja tyypillinen mökki on sellainen 1970–1980-luvulla rakennettu, Viljamaa toteaa.
Laajennuspalvelut ovat kuitenkin erittäin kysyttyjä ja mökkien modernisointi kiinnostaa.
– Moderni suuntaus on ollut pitkään näkyvissä. Halutaan isoja ikkunoita ja isoja terassialueita, Vahtervuo kertoo.
Tämä johtuu siitä, että yhä useampi ostaja on nykyään tiettyihin hyödykkeisiin tottunut kaupunkilainen. Viljamaan mukaan tyypillinen ostaja on "sellainen nelikymppinen valkokaulustyöntekijä kaupungista".