Valtteri Bottas oli 20:s Japanin osakilpailuviikonlopun aika-ajoissa. Red Bull -tähti Max Verstappen jäi yllättäen 11:nneksi, kun paalupaikalle nousi Mercedeksen Kimi Antonelli.
Japanin Suzukan aika-ajot Suomen aikaa lauantaiaamuna olivat odotetusti Mercedeksen kuskikaksikon näytöstä. Kimi Antonelli nappasi paalupaikan ja hänen vierelleen kakkosruutuun asettuu tallikaveri George Russell.
– Harmi tuo viimeinen kierros, koska se olisi ollut hyvä kierros (ennen virhettä). Hyvä aika-ajo kuitenkin, hyvä, Antonelli summasi tiimiradiossa.
Paalupaikka oli vain 19-vuotiaalle Antonellille jo toinen perättäinen. Kiinassa italialainen nappasi uransa avausvoiton.
McLarenin Oscar Piastri oli kolmas, Ferrarin Charles Leclerc neljäs. McLarenin hallitseva maailmanmestari Lando Norris oli viides ennen Ferrarin Lewis Hamiltonia.
Aika-ajojen suurin järkytys opli Max Verstappenin pullahtaminen ulos viimeiseltä osiolta ja jääminen tuloslistalla 11:nneksi. Red Bull -tallikaveri Nick Hadjar päihitti yllättävästi hollantilaisen ja oli seitsemäs.
– Uskon, että autossa on jotain vikaa. Se on ollut tässä aika-ajossa täysin mahdoton ajaa, Verstappen ilmoitti autoradiossa.