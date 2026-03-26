Max Verstappen potki toimittajan ulos lehdistötilaisuudesta Japanin Suzukan osakilpailuviikonloppua edeltävänä mediapäivänä.

Max Verstappen kantoi kaunaa The Guardianin formulatoimittajalle Giles Richardsille, joka kysyi viime kauden päätöskilpailussa hollantilaistähdeltä saman vuoden Espanjan osakilpailun tapahtumista. Tuolloin Verstappen käänsi autonsa tahallisesti päin George Russellin Mercedestä.

Journalisti halusi Abu Dhabissa mestaruuden ratkettua tietää, katuiko Verstappen jälkeenpäin toimintaansa.

– Sinä unohdat kaiken muun, mitä tapahtui kauteni aikana. Ainoa asia, josta mainitset on Barcelona. Tiesin, että tuo on tulossa.

– Nyt virnuilet minulle typerästi. En tiedä. Se on osa loppuun asti kilpailemista. Sitä elää ja oppii. Maailmanmestaruus voitetaan 24 kisassa. Minä sain myös useita aikaisia "joululahjoja" (kauden) toisella puoliskolla, joten voit kysellä myös siitä.

Nyt kun mainitun kysymyksen Abu Dhabissa esittänyt ja edellä kuvatun vastauksen saanut toimittaja yritti kysyä Verstappenilta jotain torstaina Japanin Suzukassa, Red Bullin F1-tähti keskeytti kysymyksen alkuunsa.

– En puhu ennen kuin hän lähtee.

– Todellako? toimittaja Richards tiedusteli.