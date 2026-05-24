Mercedes-kuljettaja George Russell on ajanut paalupaikalle F1-sarjan Kanadan gp:n aika-ajossa Montrealissa. Toiseksi ajoi hänen tallikaverinsa Kimi Antonelli, joka jäi kärjestä 0,068 sekuntia.
McLarenin Lando Norris oli kolmas ennen tallikaveriaan Oscar Piastria. Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi jumbosijalle. Suomalaisen paras kierrosnoteeraus jäi lopulta vajaat 3,7 sekuntia Russellin pohja-ajasta.
F1-kauden viides kilpailu ajetaan Suomen aikaa myöhään sunnuntaina.