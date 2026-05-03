Miamin GP käynnistyi kaoottisesti. Valtteri Bottasta on sittemmin rangaistu.

Red Bullin Max Verstappen lähti formula ykkösten Miamin osakilpailuun toisesta ruudusta mutta pyörähti heti alkutekijöissään. Hän putosi kahdeksanneksi ja tuli myöhemmin varikolle. Nelinkertainen maailmanmestari on tehnyt jykevää nousua ja on nyt kolmantena.

Kisaa johtaa 39 kierroksen jälkeen Mercedeksen Kimi Antonelli, joka lähti urakkaan paalupaikalta. Toisena ajaa McLarenin Lando Norris.

Ferrarin Lewis Hamilton ja Alpinen Franco Colapinto törmäsivät pian lähdön jälkeen toisiinsa. Rangaistuksia heidän episodistaan ei jaettu.

Red Bullin Isack Hadjar rysäytti viidennellä kierroksella seinään. Samoilla hetkillä kisa päättyi Pierre Gaslylla, jonka Alpine kiepsahti ympäri, kun Racing Bullsin Liam Lawson kolaroi hänen kanssaan.

Radalle otettiin turva-auto, joka on sittemmin palannut pois radalta.

Gaslyn kanssa kolaroinut Lawson ja Audin Nico Hülkenberg ovat myös keskeyttäneet.

Cadillacin Valtteri Bottas tuskailee viimeisenä radalla jatkavana kuljettajana 18:ntena. Suomalainen on saanut lisäksi varikon läpiajorangaistuksen varikkoalueen ylinopeudesta.

Tallikaveri Sergio Pérez on sijalla 16.

Miamin osakilpailun lähtöä aikaistettiin kolmella tunnilla, Suomen aikaa kello 20:een. Päätöksellä pyrittiin välttämään ennustettu ukkosmyrsky.

Miamissa on toistaiseksi pystytty ajamaan kuivissa oloissa.