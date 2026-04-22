Oikeus piti pienessä ravintolassa tehtyä murhaa teloitustyylisenä.
Kankaanpään baarimurhan tekijä pääsee ehdonalaiseen vapauteen, päätti Helsingin hovioikeus huhtikuun alussa.
Kyseessä oli miehen toinen hakemus ehdonalaiseen, sillä hovioikeus oli vuonna 2023 hylännyt edellisen.
Mies oli vuonna 2011 ampunut entuudestaan tuntemansa miehen kankaanpääläisessä baarissa ampumalla tätä viisi kertaa ylävartaloon ja kerran takaraivoon. Tekoa luonnehdittiin teloitustyyliseksi. Rikos tapahtui pienessä ravintolassa, jossa oli tekijän ja uhrin lisäksi 26 henkilöä, joista ainakin kymmenen oli vakavassa vaarassa miehen teon yhteydessä. Oikeus kiinnitti huomiota, että miehen käyttämät teräsvaippaluodit aiheuttivat kaikille ravintolassa olleille erittäin suuren vaaran.
Mies tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta, törkeästä vammantuottamuksesta, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta.
Hovioikeuden päätöksessä kerrotaan, että mies on syyllistynyt vankeusaikana muutamiin liikennerikoksiin. Se katsoikin, että vapauttamista vastaan puhui jossain määrin miehen vankeusaikainen käyttäytyminen.
Toisaalta mies oli osallistunut monipuolisesti vankila-aikaisiin toimintoihin ja edennyt rangaistusajan suunnitelman tavoitteissaan. Viime vuosina hänellä oli ollut myös van vähän rikkeitä.
Oikeus päätti, että mies voidaan vapauttaa hänen kärsittyään elinkautista noin 15,5 vuotta. Hän pääsee ehdonalaiseen maaliskuussa vuonna 2027.