Helsingin käräjäoikeudessa jatkui tällä viikolla poikkeuksellinen ihmiskauppaoikeudenkäynti.
Keskusrikospoliisin tutkinnan mukaan siinä on kyse järjestäytyneestä rikollisryhmästä, joka järjesteli heikossa asemassa olevia ihmisiä Ruotsista Suomeen tekemään petoksia lukuunsa.
Poliisin mukaan rikollisryhmän muodostivat pääasiassa samaan sukuun kuuluvat romanimiehet. Ryhmä sai rikoshyötynä poliisin mukaan noin 750 000 euroa. KRP:n lisäksi tutkinnassa olivat mukana Oulun poliisi, Ruotsin poliisi ja Europol.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.
Oikeudenkäynti alkoi tammikuussa, ja sen on määrä kestää lokakuuhun asti.