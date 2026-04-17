MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Suomalainen 23-vuotias huumepomo Euroopan etsityimpien listalle

Björkendahl on syntynyt 22. syyskuuta 2002 ja on 184 senttimetriä pitkä. Hänen tiedetään puhuvan ruotsia, suomea ja englantia.

Björkendahl pääsi kuitenkin odottamaan tuomiota vapaalle, minkä aikana hän karkasi oletettavasti ulkomaille.

Björkendahl karkasi Suomesta saamiaan pitkiä vankeustuomioita . Hänet tuomittiin kahdessa eri tuomiossa törkeistä huumausainerikoksista ja murhan yrityksestä yhteensä 15 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Carl Björkendahl pakeni maasta saatuaan tuomiot murhan yrityksestä ja törkeistä huumausainerikoksista.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

– Björkendahlin tarkoitus oli tappaa henkilö asunnossa tai ainakin hän piti sitä ampumisen varsin todennäköisenä seurauksena, Europolin kuvauksessa vapaasti kääntäen kerrotaan.

Asunnossa ollut henkilö ei loukkaantunut, koska oli keittiön ja olohuoneen välillä ja näin luotien lentoratojen välissä.