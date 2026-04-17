Carl Björkendahl pakeni maasta saatuaan tuomiot murhan yrityksestä ja törkeistä huumausainerikoksista.
Suomalainen huumausainekauppias Carl Björkendahl, 23, on lisätty Europolin Most wanted -listalle.
Lista on joukko Euroopan lainvalvojien etsityimpiä henkilöitä, joista on tehty etsintäkuulutus.
Björkendahl karkasi Suomesta saamiaan pitkiä vankeustuomioita. Hänet tuomittiin kahdessa eri tuomiossa törkeistä huumausainerikoksista ja murhan yrityksestä yhteensä 15 vuoden ehdottomaan vankeuteen.
Björkendahl pääsi kuitenkin odottamaan tuomiota vapaalle, minkä aikana hän karkasi oletettavasti ulkomaille.
Björkendahl on syntynyt 22. syyskuuta 2002 ja on 184 senttimetriä pitkä. Hänen tiedetään puhuvan ruotsia, suomea ja englantia.
Björkendahl on etsintäkuulutettu murhan yritykseen liittyen. Hänen katsottiin olleen osallinen ampumiseen Helsingin Lassilassa. Asuinhuoneistoon ammuttiin ulkopuolelta useita laukauksia.