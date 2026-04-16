Suomessa on pian vain yksi ainoa avovankila naisille. Rikosseuraamuslaitos aikoo lopettaa naispaikat Kestilän avovankilasta ja täyttää sen miesvangeilla.
Kaikki avovankeudessa olevat naisvangit aiotaan tulevaisuudessa keskittää Hämeenlinnassa sijaitsevaan Vanajan vankilaan.
Rikosseuraamuslaitos arvioi MTV Uutisille, että muutos tapahtuu vuoden loppuun mennessä.
Suomessa on tällä hetkellä 12 avovankilaa, joista vain kaksi on tarkoitettu naisille. Pohjois-Suomen alueella naisten avovankilana on toiminut Pohjois-Pohjanmaalla, Siikalatvan kunnassa sijaitseva Kestilä ja Etelä-Suomen alueella Vanaja.
Avovankiloissa vangit osallistuvat työtoimintaan, muiden muassa vankila-alueen kunnossapitotöihin.
– Muutoksen taustalla on vankimäärän nopea kasvu ja vankiloiden jatkuva vakava yliasutus. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia etsiä uusia vankipaikkoja, kertoo operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari Rikosseuraamuslaitoksesta (Rise).
Kestilän vankilan naispaikat on tarkoitus muuttaa miespaikoiksi.
– Kestilä on ollut useita vuosia vajaakäytössä. Asutus on ollut noin 60–75 prosentin luokkaa, Kari kertoo.
Vanajan vankilasta on tulossa Suomen ainoa avovankila, johon sijoitetaan naisia.