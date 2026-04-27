Maailman sotilasmenot kasvoivat viime vuonna hieman alle kolme prosenttia vuoteen 2024 verrattuna, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri.
Kasvu hidastui selvästi aiemmasta, mikä johtuu Siprin mukaan suurelta osin Yhdysvaltain sotilasmenojen selvästä laskusta.
Yhdysvaltain ulkopuolella sotilasmenot sen sijaan kasvoivat viime vuonna selvästi. Siprin mukaan lasku Yhdysvalloissa johtuu pääosin Ukrainalle annetun sotilasavun lopettamisesta.
Lue myös: Trump: Hyviä keskusteluita Putinin ja Zelenskyin kanssa
Sipri ennustaa Yhdysvaltain sotilasmenojen kääntyvän jälleen kasvuun ensi vuonna, mikäli maan hallinnon suunnitelmat toteutuvat.