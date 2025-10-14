Suomalaisyrityksen lääkekehitystyö tuo uutta toivoa pehmytkudossarkoomien hoitoon.
Pehmytkudossarkoomat ovat tukikudossyöpiä, jotka saavat alkunsa esimerkiksi rasvasta, lihaksesta tai verisuonista. Suomessa niihin sairastuu vuosittain noin 200 ihmistä, maailmanlaajuisesti kymmeniä tuhansia.
Aikuisilla ne muodostavat prosentin kaikista syövistä, mutta lapsilla jopa viidenneksen.
Pehmytkudossarkoomia on 50–100 erilaista tyyppiä.
Nyt suomalainen lääkeyhtiö Sartar Therapeutics on kehittämässä uudenlaista lääkettä ruoansulatuskanavan stroomakasvaimiin eli GISTeihin, jotka ovat yksi pehmytkudossarkoomien tyyppi.
Käytössä oleva lääke ei tarpeeksi tehokas
Suurinta osaa pehmytkudossarkoomista hoidetaan edelleen rankoilla hoitotoimenpiteillä, kuten solunsalpaajilla.
– Useimpien pehmytkudossarkoomien hoidossa ei ole tapahtunut juurikaan edistystä sitten 70-luvun, kertoo Sartar Therapeuticsin toimitusjohtaja Mikael Maksimow tiedotteessa.
GIST-kasvainten hoitoon löydettiin täsmälääke imatinibi 2000-luvun alussa. Lääkkeen teho on kuitenkin rajallinen, sillä useimmille potilaille kehittyy resistenssi, ja lääke ei enää tehoa.
Niinpä suomalaisyhtiön kehitteillä oleva uusiotäsmälääke voi mullistaa pehmytkudossarkoomien hoidon tulevaisuudessa, sillä se näyttää soveltuvan niin GISTien kuin myös muiden pehmytkudossarkoomien hoitoon.
Täsmälääkkeen etu on siinä, että sen aiheuttamat sivuvaikutukset ovat lievempiä kuin solunsalpaajahoidoissa. Koska yhtiön kehittämä lääke on myös uusiolääke, on sen turvallisuudesta potilaille olemassa enemmän tietoa kuin silloin, jos lääke kehitettäisiin alusta saakka.
Uusiolääke tarkoittaa jo tunnetun lääkeaineen käyttöä uuden sairauden hoitoon tai uudessa muodossa.
Sartarin kehitteillä oleva SAR003-lääke pohjautuu veritautien hoitoon tarkoitettuun anagrelidi-nimiseen lääkkeeseen.
Noin 33 prosenttia uusiolääkkeistä etenee kliinisistä tutkimuksista myyntilupaan. Jos syöpälääke kehitetään alusta asti uudesta lääkemolekyylistä, etenee se tutkimuksista myyntilupaan vain viidessä prosentissa tapauksista.
Markkinoille 2030?
Tällä hetkellä Sartarin uusiotäsmälääke on siirtymässä kliiniseen vaiheeseen, jossa lääkettä aletaan tutkia ihmisissä.
Ensimmäisessä vaiheessa testataan lääkeaineen turvallisuus uudessa käyttötarkoituksessa.
Seuraavaksi keskitytään tutkimaan lääkkeen tehoa pehmytkudossarkoomien hoidossa.
Mikäli lääke osoittautuu tehokkaaksi ja turvalliseksi, voisi se olla markkinoilla eli potilaiden hoitoon käytettävissä arviolta noin vuonna 2030.
Lähde: Springvest Oyj