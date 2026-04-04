Raitistuminen muutti maajussi-Villen ajatusmaailman täysin | MTV Uutiset

Raitistuminen muutti maajussi-Villen ajatusmaailman: "Ihanaa, jos voin tuoda perheyhteisööni pehmeämpiä arvoja"

Maajussi Villestä tulee jo toista kertaa isoisä. Ville Witka

Julkaistu 04.04.2026 08:04

Maajussi-Ville haluaa elää "kunnollisen ihmisen elämää" voidakseen näyttää mallia lapsenlapsilleen. Hän kertoo MTV Uutisille, että raitistuminen muutti aikoinaan hänen elämänarvonsa ja ajatusmaailmansa. Maajussille morsian -ohjelman 18. tuotantokaudelta tuttu Ville vastaa puhelimeen toisesta asuinmaastaan Espanjasta, jossa hän on tuttuun tapaansa viettänyt talven. Oliivien sadonkorjuu ja öljyn valmistus on saatu talvikaudelta pakettiin, ja pian mies matkustaakin jo Suomeen. Oliiviöljybisnekseen liittyvien töiden ohella Villen pitivät talven aikana kiireisinä musiikkihommat. – Olen aktivoinut musiikin tekemisen kanssa ja ollut studiohommissa, hän kertoo. Suomessa Villeä odottaa tulevana kesänä teatteriprojekti Mathildedalin kesäteatterissa, jossa alkavat hänen säveltämänsä ja sanoittamansa Pirturanta-musiikkinäytelmän esitykset. Edessä on mahdollisesti myös muutto hirsitaloon, josta hän teki kaupat viime syksynä. Ville viettää talvikaudet Espanjassa oliiviöljyhommien parissa.Ville Witka Lue myös: Maajussi-Ville jäi kodittomaksi hometalon myötä – tämä on tilanne nyt

Ville osti Salon lähistöllä sijaitsevan talon purkukuntoisena, mutta päätti kunnostaa siitä itselleen kodin.

– Timpuri on tehnyt talolla koko talven hommia, eli siellä on uusi peltikatto ja alahirsiä on vaihdettu. Siinäkin mielessä on kiire Suomeen, että pääsen itse mukaan remonttihommiin, hän kertoo.

Rakkautta

Ville kertoi viime vuonna esitetyn Maajussille morsian -kauden lopussa haluavansa jatkaa tutustumista puolisoehdokkaansa Outin kanssa. Kauden viimeisessä jaksossa kuitenkin selvisi, etteivät kaksikon välit syventyneet koskaan parisuhteeksi.

Vaikkei Ville löytänytkään rinnalleen sitä oikeaa, muistelee hän ohjelmassa tapaamiaan ihmisiä lämmöllä.

– Minulle jäi tosi hyvät muistot kaikista naisista. He ovat aivan huipputyyppejä. Kuvausviikko oli kiva ja meillä oli kaikkien farmiviikolle tulleiden kanssa tosi mukavaa.

Ville muistelee puolisoehdokkaitaan lämmöllä.

Ville ei ole luopunut toivosta rakkauden suhteen. Hän ei kuitenkaan halua hötkyillä, vaan luottaa siihen, että elämä tuo eteen ne asiat, jotka sen kuuluu.

Rakkauden saralla miehellä ei ole uutisia kerrottavanaan.

– Kyllä se rakkauselämä on aika hiljaista ollut, hän naurahtaa.

Hän jatkaa kuitenkin salamyhkäisenä.

– Jokainen realityohjelmaan osallistuva tietää, että julkisuutta tulee ja muutkin alkavat ottamaan sinuun sitten yhteyttä, kiitos nykyaikaisten somekanavien. Täytyy sanoa, että joitakin yhteydenottoja on tullut. Katsotaan nyt, kun Suomeen tulen, jos siinä romanttisellakin puolella tapahtuu jotain kesän mittaan, hän myhäilee.

– Mutta parisuhdestatus on vielä poikamies, hän lisää.

Iloisia perheuutisia ja pehmeämpiä arvoja

Sen sijaan Villen elämään mahtuu toisenlaista rakkautta ja iloisia perheuutisia: hänestä tulee isoisä jo toistamiseen.

Isovanhemman rooli on Villelle tärkeä. Hän peilaa tätä omiin isovanhempiinsa, erityisesti ukkiinsa, jonka kanssa hänellä oli hyvin läheinen ja tärkeä suhde.

– Hän oli minulle todella tärkeä ihminen siinä, millaiseksi olen muodostunut sekä millainen elämänkatsomus ja rohkeus minulla on. Olen saanut ukiltani paljon mallia, ja toivon, että pystyn jollain tavalla olemaan samanlainen malli omille lapsenlapsilleni.

– Se tarkoittaa sitä, että pitäisi elää aika kunnollisesti, ja niin pyrinkin. Minulla on aika värikäs menneisyys enkä ole aina elänyt niin kunnollisen ihmisen elämää. Raitistuin 15 vuotta sitten ja elämääni tuli ihan toisenlaiset arvot ja elämänkatsomus. Ajatustapani on muuttunut voimakkaasti.

Raitistuminen muutti Villen ajatusmaailman.Ville Witka

Arvoista puhuessaan Ville kertoo, että hänelle on tärkeää olla rehellinen erityisesti itseään kohtaan ja ottaa muita ihmisiä huomioon maailmassa, jonka hän kuvaa olevan hyvin itsekeskeinen ja täynnä suorituspaineita.

– On ihanaa, jos voin tuoda perheyhteisööni pehmeämpiä arvoja. Olen tosi tyytyväinen perheeseeni ja sukuuni. Meillä on ihanat välit kaikkien kanssa.

