Valtaosa suomalaisista pitää Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaa epävarmuutta tärkeänä syynä Suomen talousvaikeuksille.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselyssä 77 prosenttia pitää Venäjän sodan aiheuttamaa epävarmuutta joko erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä syynä heikolle talouskasvulle.
Lähes yhtä moni näkee, että syynä on kilpailijamaiden yritysten nopeampi kehitys.
Myös yhteiskunnan riskejä välttelevä ilmapiiri nähdään tärkeänä syynä heikolle talouskehitykselle.
Ilmapiiriä piti joko erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä syynä 64 prosenttia vastaajista.
Kyselyyn vastasi Taloustutkimuksen internetpaneelissa lokakuussa noin 2 000 ihmistä.
Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.