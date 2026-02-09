Erityisesti rippikouluikäiset ja kolmekymppiset liittyvät nyt kirkkoon.

Kirkkoon liittyvien määrä on kasvussa, kertovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuoreet jäsentilastot. Yhteensä 25 000 henkilöä liittyi kirkon jäseneksi vuonna 2025, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 000. Kirkkoon liittyneiden määrä on myös jatkanut nousuaan jo usean vuoden ajan.

Eniten kirkko vaikuttaisi kiinnostavan nuoria aikuisia, erityisesti kolmekymppisiä ja toisaalta myös rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyvien määrä on kasvussa.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleiden Helsingin piispan Teemu Laajasalon ja somevideoistaan tunnetuksi tulleen pastorin Petja Kopperoisen mukaan nyt eletään aikoja, jotka vetävät nuoria kirkkoon.

– Me elämme kriisistä kriisiin tällä hetkellä, maailma on täynnä pahuutta ja koko ajan ollaan muutoksen keskellä. Ajattelen, että kirkko tuo lohtua ja jonkinlaista pysyvyyttäkin ehkä tähän aikaan, Kopperoinen pohtii.

Eri uskontokunnat samassa maassa

Eri uskontokuntien kannattajien lisääntymisen Suomessa voisi nähdä haasteena evankelis-luterilaiselle kirkolle, mutta tilanne on Laajasalon ja Kopperoisen mukaan täysin päinvastainen.

– Se on hirveän tyypillistä ja ymmärrettävää, että jos näkee kaverin pitävän huivia tai viettävän ramadan-kuukautta, kysyä että hetkonen, mikä on se minun juttuni? Laajasalo selittää.

Kopperoisen mukaan asiaa on jo tutkittu Ruotsissa. Siellä kantaväestöä uskonnollisempien muslimien maahanmuutto on lisännyt myös kantaväestöön kuuluvien nuorten miesten kiinnostusta omaa uskoaan kohtaan.



Mitkä muut tekijät ajavat ihmisiä kirkon jäseniksi ja mikä taas saa ihmisen eroamaan kirkosta?