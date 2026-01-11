Viiden hyvinvointialueen hakemukset hylättiin, kolmen osalta käsittely on kesken.

Viime vuonna yhdeksän hyvinvointialuetta anoi valtiolta lisää rahaa, kertoo Uutissuomalainen. Määrä on kasvanut reippaasti, sillä edeltävänä vuonna hakemuksia tuli vain yksi.

Valtiovarainministeriöstä kerrotaan Uutissuomalaiselle, että lisärahoitusta hakivat Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Näistä viiden hakemukset on hylätty. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sai viime vuonna lisärahoitusta 2,6 miljoonaa euroa, kun se haki reilua 28 miljoonaa euroa.

Hakemusten käsittely on vielä kesken Keski-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Kymenlaakson osalta.

Hakemusmäärää on kasvattanut edellisen oikeuskanslerin Tuomas Pöystin linjaus, jonka mukaan hyvinvointialueen ensisijainen keino on hakea lisärahoitusta, jos sen rahoitus ei riitä laissa edellytettyjen palvelujen toteuttamiseen. Lakisääteisiä palveluita ei Pöystin mukaan voi jättää hoitamatta.

Uutissuomalaisen mukaan tätä vuotta koskevia lisärahoitushakemuksia on jo tullut kaksi: Etelä-Karjalalta ja Etelä-Pohjanmaalta.