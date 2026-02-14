Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) hankkii päihdekuntoutusta yritykseltä, joka näyttää suosittelevan jopa vaarallisia uskomushoitoja. Asiasta uutisoi Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT.

MOT:n tietojen mukaan Emianan Vehmaan-päihdekuntoutuslaitoksessa on tarjottu päihderiippuvaisille asiakkaille kuntoutuksen yhteydessä myös eteerisiä öljyjä osana hoitoa. Öljyjä on MOT:n tietojen mukaan tarjottu terveydellisten vaivojen hoitoon, kuten kipuun ja ahdistukseen.

MOT kertoo muun muassa jututtaneensa kuntoutuslaitoksen asiakkaita ja nähneensä asiasta kuvatodisteita. Myös yrityksen viestintä näyttäisi MOT:n mukaan viittaavan siihen, että öljyjä suositellaan esimerkiksi unettomuuden ja flunssan hoitoon ja niiden käytöstä tehdään asiakkaille hoitosuunnitelmia.

Öljyjä on paitsi hierottu iholle myös nautittu sisäisesti. Monet eteeriset öljyt voivat laimentamattomina aiheuttaa iholla ärsytystä ja palovammoja. Suun kautta nautittuna öljyt voivat pahimmillaan lamauttaa hengitystä, mikä voi olla hengenvaarallista.

Hyvinvointialue selvittää asiaa MOT:n tietojen vuoksi. Eteeristen öljyjen käyttö sallitusti, esimerkiksi viihtyisyyttä lisäämään huoneilmassa, on ollut Pirhan tiedossa. Palvelusopimuksen vastaista olisi se, että niillä olisi korvattu lääketieteellistä hoitoa tai väitetty olevan hoidollisia vaikutuksia.

Yritys on kiistänyt väitteet. Emianan toimitusjohtaja Emilia Sosala-Kenton on kertonut MOT:lle sähköpostitse, että öljyt eivät ole osa päihdehoitoa, vaan niitä tarjotaan vapaaehtoisena lisänä kuntoutuslaitoksessa.