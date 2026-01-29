Syynä on maailmanpoliittisen tilanteen muuttuminen.

Oikeusministeriö harkitsee uudelleen vaalitietojärjestelmän siirtoa yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun.

Asiasta kertoo Uutissuomalainen, jonka mukaan syynä on maailmanpoliittisen tilanteen muuttuminen.

Vuosi sitten oikeusministeriö päätti, että ensi vuoden eduskuntavaalien ehdokas- ja äänestäjätiedot sekä tuloslaskenta siirtyvät Amazon Web Services -yhtiön pilveen.

Ministeriön kansliapäällikkö Antti Leinonen sanoo Uutissuomalaiselle, että kevään aikana on päätettävä, pysäytetäänkö siirtymä pilvipalveluun ja palataanko varajärjestelmään.

Varajärjestelmässä kaikki data pysyisi suomalaisissa konesaleissa, eikä sitä siirrettäisi pilvipalveluun. Leinosen mukaan suomalainen järjestelmä toimisi yhtä nopeasti ja luotettavasti kuin pilvipalvelu, mutta päätökset varajärjestelmään siirtymisestä pitäisi tehdä hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Leinosen mukaan suomalainen vaalidata on täysin turvassa ja vaalit voidaan järjestää normaalisti, oli järjestelmä mikä tahansa.