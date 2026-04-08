Tampereen Ilves on voiton päässä SM-liigan välieristä. Se nousi 2–1-jatkoerävoittoon KalPasta sarjan viidennessä pelissä. Ratkaisun iski ensimmäisen jatkoerän lopussa alivoimalla Lukas Jasek.
KalPa oli yli 59 minuuttia kiinni varsinaisen peliajan jättiryöstössä. Teemu Hartikaisen toisessa erässä ohjaama 1–0-maali ei kuitenkaan lopulta riittänyt.
Ilveksen Radek Kucerik räväytti Nokia-areenan huutoon vain 33 sekuntia ennen kolmannen erän päätöstä. Tshekkipakki nasautti pelin 1–1:een ja mentiin jatkoerään.
Radek Kucerik tasoittaa viimeisellä minuutilla – Nokia-areena repeää
Ilveksen varsinaisen peliajan dominoinnista kertoo se, että KalPa-vahti Talyn Boyko torjui 60 minuutin aikana 41 kertaa, kun toisessa päässä Dominik Pavlat pääsi 16 kopilla.
Jatkoerä oli hurjaa menoa. Molemmilla joukkueilla oli lukuisia kammopaikkoja iskeä ratkaisumaali, mutta Boyko ja Pavlat olivat jäätävässä vireessä.