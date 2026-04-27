Ilveksen ja Tapparan kuudes välieräottelu alkoi dramaattisella tilanteella, kun Lukas Jasekin nopeaa avausmaalia tutkittiin videoilta minuuttien ajan. Avauserä on ollut täysin keltavihreiden, sillä Tapparan nuotta on soinut jo kolmesti.
Jasek iski Ilveksen johtoon vain vajaan kahden minuutin pelin jälkeen, mutta osumahetkellä Tapparan maalilla oli säpinää. Puolustaja Toni Utusella oli selvä kontakti maalivahti Christian Heljankoon.
Tappara päättikin haastaa tilanteen maalivahdin häirinnän vuoksi.
Videotarkistus oli poikkeuksellisen pitkä, se vei tuomaristolta yli viisi minuuttia.
Lopulta tuomio täräytettiin ilmoille: Tappara-puolustaja Jyrki Jokipakan katsottiin työntäneen Utusen maalivahtia päin. Osuma jäi voimaan.
Tappara kesti vielä tilanteesta aiheutuneen kaksiminuuttisen, mutta hetken päästä helähti jälleen. Teemu Engberg lisäsi Ilveksen johtoluvuiksi 2–0, kun vasta viisi minuuttia oli takana.
Väkevä meno jatkui vielä erän puolivälin jälkeen, kun Luke Henman pisteli jo 3–0.
Ilves ei ole myymässä turkkiaan halvalla. Sen on tänään pakko voittaa, sillä finaalipaikka on jo katkolla Tapparalle. Mahdollinen seiskapeli on ohjelmassa keskiviikkona.
Ottelu on ensimmäisen erän lopulla siis jo 3–0 pakkovoittoa hakevalle kotijoukkueelle.