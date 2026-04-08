Ässät on lähellä järjestää ison yllätyksen SM-liigan puolivälierissä. Se siirtyi 3–2-johtoon ottelusarjassa SaiPaa vastaan, kun Lappeenrannasta irtosi murskaava vierasvoitto luvuin 5–1.
Sarjan viidennen ottelun käännekeskittymäksi muodostui toinen erä, jossa porilaisvieraat shokeerasivat kolmella maalilla. Kun Ässät siirtyi 4–1-johtoon ajassa 35.18, päätti SaiPa-käskijä Raimo Helminen vaihtaa maalivahtia. Tomi Karhusen tilalle luisteli Kari Piiroinen.
SaiPa sai toisen maalin erän lopussa, mutta osuma hylättiin maalivahdin häirintänä. Isännät haastoivat tilanteen maalin hyväksymisen toivossa, mutta turhaan.
Päätöserässä "professori" Jan-Mikael Järvinen kaunisteli vielä viidennen Ässille. Ässät oli maalipaikoissaan poikkeuksellisen tehokas, sillä odottamaa joukkue keräsi kolmen maalin verran. Kaksi ensimmäistä maalia nakannut Roope Talaja oli ottelun hahmo.
Ässät pääsee lauantaina yrittämään välieriin etenemistä kotonaan Isomäen hornankattilassa. Kolmen päivän päästä miteltävä kuudes ottelu tullaan myymään loppuun, sillä Ässien viestinnän mukaan jäljellä on enää muutamia kymmeniä seisomapaikkoja.
Semifinaalipaikka olisi patapaidoille melkoinen paukku, sillä SaiPa oli runkosarjan kolmas ja Ässät vasta kahdeksas.