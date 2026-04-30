SaiPa ja Ilves pelaavat SM-liigan pronssimitaleista vapunaattona Lappeenrannassa. Ottelussa ei kauaa nokka tuhissut, kunnes nähtiin ensimmäinen maali.

SaiPan Emil Kuuslalle tarjoutui loistopaikka, kun ensimmäistä erää oli takana reilu minuutti, eikä tämä erehtynyt. Ilves nousi tasoihin ennen avauserän puoliväliä. Matic Török voitti hyökkäyspään aloituksen ja Jarkko Parikka kiskaisi tasoitusosuman.

Ottelu on avauserän jälkeen 1-1-tasatilanteessa.

Katso pääkuvan videolta SaiPan 1-0-osuma. Alta voit katsoa Ilveksen tasoitusmaalin.