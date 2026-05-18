Bensapumpuilla joutuu taas kaivamaan enemmän kuvetta.
Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli taas aamulla Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa.
Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollariin. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut.
Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmi-maaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljynviennille tärkeällä Hormuzinsalmella käytännössä pysähtyi.