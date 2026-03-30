Sari Essayah patistaa EU:ta suurempaan itsenäisyyteen lannoitteiden tuotannossa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg povaa Suomeen selvää elintarvikkeiden hinnannousua, jos Lähi-idän sota jatkuu pitempään.

Hän vertaa nyt nähtyä tilannetta vuoteen 2022, jolloin Venäjän Ukrainassa käynnistämä hyökkäyssota johti samankaltaisiin taloudellisiin seuraamuksiin.

Vuonna 2022 ruoka kallistui Åbergin mukaan noin kymmenen prosenttia.

– Me emme vielä ole samanlaisessa kustannusnousussa kuin olimme vuonna 2022, mutta kovaa vauhtia olemme menossa siihen suuntaan, jos polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat jatkavat nousuaan, Åberg sanoi STT:lle.

Aivan välitöntä ruoan hinnannousua Åberg ei kuitenkaan odota, sillä Suomessa elintarviketuotannon sopimuskaudet ovat pitkiä, joten hinnatkin nousevat viiveellä. Hän vertaa tilannetta jälleen vuoteen 2022.

– Kustannusten nousu alkoi vasta alkusyksystä näkyä kaupoissa kuluttajahinnoissa. Siinä kesti suurin piirtein puoli vuotta, että hintojen nousu meni Suomessa läpi kuluttajahintoihin, Åberg muistelee.

Myös lannoiteliikenne seis

Hormuzinsalmen sulkeutuminen laivaliikenteeltä vaikuttaa polttoaineiden hintojen ohella myös lannoitteiden hintoihin, sillä huomattava osa maailman typpilannoitteista tuotetaan Persianlahden maissa, missä tarvittavia raaka-aineita syntyy öljyn ja maakaasun jalostuksen sivutuotteina.

Lannoitteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet Lähi-idän sodan takia selvästi, mutta Åbergin mukaan hinnannousun vaikutus Suomen maatalouteen on toistaiseksi jäänyt pieneksi. Suuri enemmistö viljelijöistä osti tänä vuonna tarvittavat lannoitteet Åbergin mukaan jo viime syksynä, kuten suomalaisilla maanviljelijöillä yleensä on ollut tapana.