Jalkapallon MM-kisojen kahdessa ensimmäisessä ottelussa on ehditty saada tuntumaa joihinkin ensimmäistä kertaa käytössä oleviin sääntöihin ja niiden täsmennyksiin. MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela on tyytyväinen siihen, mihin muutoksilla on pyritty.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Etelä-Korean ja Tshekin kohtaamisessa nähtiin toisella puoliajalla tilanne, jossa kentän pintaan kaatunut pelaaja loikkasi pystyyn tavallista nopeammin. Taustalla on uusi sääntö, jonka mukaan kentällä hoidettavan loukkaantuneen pelaajan on oltava sivussa pelissä vähintään minuutin.

– Tilanteissa, joissa pelaaja loukkaantuu oikeasti, silloin hän joutuu kuitenkin menemään kentän reunalle ja olemaan siellä minuutin. Uskon tämän poistavan turhia filmaamisia, ajanpeluuta ja muuta. Tämä on äärimmäisen hyvä asia, Vuorela sanoi MM-kisojen avausottelun yhteydessä.

– Näillä muutoksilla halutaan ehdottomasti lisää aktiivista peliaikaa. Jalkapallossa johtoasemassa olevat joukkueet ovat aika taitavia pelaamaan aikaa.

Uusiin sääntömuutoksiin kuuluu esimerkiksi rajaheiton suorittaminen viidessä sekunnissa siitä hetkestä lähtien, kun tuomari on katsonut joukkueen olevan valmis suorittamaan heiton.

– Jos menee yli, heitto kääntyy toiseen suuntaan. Se varmaan auttaa siihen, ettei niitä montaa kertaa tehdä.

– Toinen vähän isompi juttu on, että jos maalipotku kestää yli viisi sekuntia, tilanteesta tuomitaan vastustajalle kulmapotku. Se on oikeasti jo maalintekotilanne. Nämä ovat aika isoja juttuja, jotka pitää ottaa huomioon.

Vaihdettavan pelaajan on puolestaan poistuttava kentältä kymmenessä sekunnissa. Poistuminen voi tapahtua mistä tahansa kentän kohdasta, kunhan se on turvallista.

– Uskon, että tämä tulee olemaan alkuvaiheessa haasteellinen. Silloin kun neljäs erotuomari näyttää taulua, pelaajalla on kymmenen sekuntia aikaa tulla pois. Jos ei tule, vaihtopelaaja joutuu odottamaan yhden minuutin, jonka jälkeen hän pääsee seuraavalla katkolla mukaan peliin. Joukkue voi joutua pelaamaan näin pitkäänkin vajaalla.