Torstai 11.6. Meksiko – Etelä-Afrikkaklo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Etelä-Korea – Tshekkiklo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Perjantai 12.6. Kanada – Bosnia ja Hertsegovinaklo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Yhdysvallat – Paraguay klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Lauantai 13.6. Qatar – Sveitsiklo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Brasilia – Marokkoklo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Haiti – Skotlanti 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Australia – Turkkiklo 07.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Sunnuntai 14.6. Saksa – Curaçao klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Hollanti – Japaniklo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Norsunluurannikko – Ecuador 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ruotsi – Tunisia klo05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Maanantai 15.6. Espanja – Kap Verde klo 19.00 (Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Belgia – Egyptiklo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Saudi-Arabia – Uruguay klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Iran – Uusi-Seelantiklo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Tiistai 16.6. Ranska – Senegal klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Irak – Norja klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Argentiina – Algeria klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Itävalta – Jordania klo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Keskiviikko 17.6. Portugali – Kongon demokraattinen tasavaltaklo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Englanti – Kroatiaklo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ghana – Panama klo 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Uzbekistan – Kolumbiaklo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Torstai 18.6. Tšekki – Etelä-Afrikkaklo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Sveitsi – Bosnia ja Hertsegovinaklo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Kanada – Qatar klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Meksiko – Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Perjantai 19.6. Yhdysvallat – Australia klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Skotlanti – Marokkoklo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Brasilia – Haiti klo 03.30 (MTV Katsomo+ Urheilu) Turkki – Paraguay klo 06.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Lauantai 20.6. Hollanti – Ruotsiklo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Saksa – Norsunluurannikkoklo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ecuador – Curaçao klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Tunisia – Japaniklo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Sunnuntai 21.6. Espanja – Saudi-Arabia klo 19.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Belgia – Iran klo22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Uruguay – Kap Verde klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Uusi-Seelanti – Egyptiklo04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Maanantai 22.6. Argentiina – Itävaltaklo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ranska – Irakklo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Norja – Senegal klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Jordania – Algeria klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Tiistai 23.6. Portugali – Uzbekistan klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Englanti – Ghana klo23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Panama – Kroatiaklo02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Kolumbia – Kongondemokraattinentasavaltaklo05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Keskiviikko 24.6. Sveitsi – Kanada klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Bosnia ja Hertsegovina – Qatar klo 22.00 (Yle Areena) Skotlanti – Brasilia klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Marokko – Haiti klo 01.00 (Yle Areena) Tšekki – Meksikoklo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Etelä-Afrikka – Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena)
Torstai 25.6. Ecuador–Saksa klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Curaçao–Norsunluurannikkoklo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Japani – Ruotsi 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Tunisia – Hollantiklo 02.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Turkki – Yhdysvallat klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Paraguay – Australia klo 05.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Perjantai 26.6. Norja – Ranska klo22.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Senegal – Irakklo22.00 (Yle Areena) Kap Verde – Saudi-Arabia klo03.00 (Yle Areena) Uruguay – Espanjaklo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Egypti – Iran klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Uusi-Seelanti – Belgiaklo06.00 (Yle Areena)
Lauantai 27.6. Kroatia – Ghana klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Panama – Englantiklo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu) Kolumbia – Portugaliklo 02.30 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Kongon demokraattinentasavalta – Uzbekistan klo 02.30 (MTV Katsomo+ Urheilu) Algeria – Itävaltaklo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Jordania – Argentiinaklo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
1. Pudotuspelikierros
Sunnuntai 28.6. Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Maanantai 29.6. Ottelu klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 23.30 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Tiistai 30.6. Ottelu klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Keskiviikko 1.7. Ottelu klo 19.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 23.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Torstai 2.7. Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Perjantai 3.7. Ottelu klo 21.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 01.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 04.30 (MTV Katsomo+ Urheilu)
Neljännesvälierät
Lauantai 4.7. Ottelu klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Sunnuntai 5.7. Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Maanantai 6.7. Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Ottelu klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Tiistai 7.7 Ottelu klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Puolivälierät
Torstai 9.7. Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Perjantai 10.7. Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Lauantai 11.7. Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Ottelu klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Välierät
Tiistai 14.7. Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Keskiviikko 15.7. Ottelu klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Päätösviikonloppu
Lauantai 18.7. Pronssiottelu klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Sunnuntai 19.7. Finaali klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)