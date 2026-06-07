Milan Lucic ilmoitti uransa päättämisestä syntymäpäivänään.
Kanadalaisjääkiekkoilija Milan Lucic on täyttänyt tänään sunnuntaina 38 vuotta. Hyökkääjä ilmoitti samana päivänä ammattilaisuransa päättämisestä.
Lucic ilmaisi NHL:n pelaajayhdistyksen tiedotteessa olevansa kiitollinen pystyessään toteuttamaan unelmansa ammattilaisjääkiekkoilijana. Hän mainitsi huipennukseksi Stanley Cupin Boston Bruinsissa 2011.
– Haluan erityisesti kiittää Bruinsia siitä, että he antoivat minulle alun ammattilaisena ja toivat minulle itseluottamusta saavuttaa uusia korkeuksia pelaajana, kanadalainen kertoi.
Lucic aloitti NHL:ssä Bostonin riveissä vuonna 2007 ja edusti taalaliigassa myös Los Angeles Kingsiä, Edmonton Oilersia ja Calgary Flamesia.
17 NHL-kautensa aikana mies pelasi 1 177 runkosarjaottelua, joissa hän tehoili 586 pistettä. 136 pudotuspelimatsiin napsui 77 pinnaa.
Maailmanmestaruuden Lucic voitti 2023. Kuluneella kaudella hän pelasi AHL:n Springfield Thunderbirdsissä ja skotlantilaisessa EIHL-seurassa Fife Flyersissa.