Christian Eriksen oli lyyhistynyt viheriöllä aiemmin vuonna 2021.
Tanskan keskikenttäpelaaja Christian Eriksen lyyhistyi sunnuntaina kentän pintaan 65. minuutilla Ukrainaa vastaan Odensessa pelatussa jalkapallomaaottelussa.
Eriksen otti käsillä kiinni rinnastaan ja kaatui sen jälkeen.
Hänelle alettiin huutaa heti ensiapua. Erikseniä hoidettiin ensin kentällä, ja molempien joukkueiden jäsenet muodostivat hänen ympärilleen ringin.
Eriksen vietiin myöhemmin ambulanssilla sairaalaan. Tanskalaisen Ekstra Bladetin mukaan pelaaja pystyi kävelemään itse ambulanssiin. Tanskan jalkapalloliitto viestitti Eriksenin olevan tajuissaan ja voivan olosuhteisiin nähden hyvin.
Ottelu keskeytettiin, ja sitä päätettiin olla jatkamatta.
Eriksen muistetaan sydänpysähdyksestään Suomea vastaan pelatussa EM-turnausottelussa kesällä 2021. Ottelu päätettiin pelata järkyttäneen episodin jälkeen loppuun.