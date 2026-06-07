Sveitsin Audrey Werro ravisutti 800 metrin historiankirjoja uudella hurjalla ennätyksellään.
Audrey Werro oli tätä ennen juossut 800 metriä urallaan parhaimmillaan aikaan 1.55,91.
Nyt hän raapaisi siitä kertaheitolla lähes kaksi sekuntia pois. Werro voitti Tukholman Timanttiliigan naisten 800 metriä vavahduttavan kovalla ajalla, uudella Sveitsin ennätyksellä 1.53,98.
Alle 1.54 oli painellut aiemmin vain kaksi naista, kumpikin D-koodin tahrimalla 1980-luvulla.
Tshekkoslovakian Jarmila Kratochvilovan maailmanennätys 1.53,28 on vuodelta 1983. Neuvostoliiton Nadezhda Olizarenko, juoksi parhaimmillaan 1.53,43 vuonna 1980.
2000-luvulla 800 metriä nopeimmin oli tätä ennen juossut Kenian Pamela Jelimo: 1.54,01 vuonna 2008.
Toiseksi Tukholman 800 metrillä sunnuntaina juoksi Keely Hodgkinson uudella Britannian ennätyksellä 1.54,33. Yhdysvaltain Roisin Willis oli kolmas omalla ennätyksellään 1.57,56.
Hodgkinson paransi kahden vuoden takaista Britannian ennätystään 0,28 sekunnilla. Willis puolestaan petrasi henkilökohtaista rekordiaan 0,41 sekunnilla.