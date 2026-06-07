Nykyisen kaltainen pizza on syntynyt pitkälti Napolissa, Etelä-Italiassa. Kysyimme pizzapäällikkö Mario Salvatorelta vinkkejä napolilaisen pizzan valmistukseen.

Helsingissä on tänä viikonloppuna päässyt italialaiseen tunnelmaan Ciao Ciao Festival -tapahtumassa. Paikalla oli myös Pizzeria Via Tribunalin pizzapäällikkö Mario Salvatore.

Kysyimme Salvatorelta, miten kotona voisi päästä napolilaisen pizzan kanssa parhaaseen lopputulokseen.

– Tärkeintä on se, ettei taikinaa käsittele liikaa. Muuten se vetäytyy takaisin.



– Älä laita kaikkia aineksia etukäteen. Paista ensin pohja tomaattikastikkeen ja öljyn kanssa 250 asteessa 6 minuuttia. Sitten lisäät loput ainekset ja paistat vielä 6 minuuttia lisää, sanoo Salvatore.

Italialaisten pizzatesti

– Kun italialaiset menevät uusiin paikkoihin, he tilaavat aina ensin Margheritan ja Marinaran. Näissä ei ole niin montaa ainesta: taikina, tomaattikastike, juusto, Mario Salvatore kertoo.

Vähemmän täytteitä sisältävät pizzat paljastavat, kuinka hyvin pizzantekijä hallitsee taikinan ja uunin lämmön.

– Tämä on italialaisten tapa toimia. Näin testataan kannattaako pizzeriaan palata.

Ananasta vai ei?

Sitten ikuisuusaiheeseen. Miksi ananasta ei pitäisi laittaa pizzaan?

– Me söimme aiemmin sitä, mitä meillä oli. Meillä ei yksinkertaisesti ollut ananasta. Se on pohjimmiltaan syy.



– Laittaisitko ananasta lohikeittoon? En usko, nauraa Salvatore.



Mutta pilaako ananas pizzan maun?



– Se ei pilaa mitään. Jo muinaiset roomalaiset sanoivat, ettei makuasioista pidä kiistellä.