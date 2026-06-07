Nykyisen kaltainen pizza on syntynyt pitkälti Napolissa, Etelä-Italiassa. Kysyimme pizzapäällikkö Mario Salvatorelta vinkkejä napolilaisen pizzan valmistukseen.
Helsingissä on tänä viikonloppuna päässyt italialaiseen tunnelmaan Ciao Ciao Festival -tapahtumassa. Paikalla oli myös Pizzeria Via Tribunalin pizzapäällikkö Mario Salvatore.
Kysyimme Salvatorelta, miten kotona voisi päästä napolilaisen pizzan kanssa parhaaseen lopputulokseen.
– Tärkeintä on se, ettei taikinaa käsittele liikaa. Muuten se vetäytyy takaisin.
– Älä laita kaikkia aineksia etukäteen. Paista ensin pohja tomaattikastikkeen ja öljyn kanssa 250 asteessa 6 minuuttia. Sitten lisäät loput ainekset ja paistat vielä 6 minuuttia lisää, sanoo Salvatore.
Italialaisten pizzatesti
– Kun italialaiset menevät uusiin paikkoihin, he tilaavat aina ensin Margheritan ja Marinaran. Näissä ei ole niin montaa ainesta: taikina, tomaattikastike, juusto, Mario Salvatore kertoo.
Vähemmän täytteitä sisältävät pizzat paljastavat, kuinka hyvin pizzantekijä hallitsee taikinan ja uunin lämmön.
– Tämä on italialaisten tapa toimia. Näin testataan kannattaako pizzeriaan palata.
Ananasta vai ei?
Sitten ikuisuusaiheeseen. Miksi ananasta ei pitäisi laittaa pizzaan?
– Me söimme aiemmin sitä, mitä meillä oli. Meillä ei yksinkertaisesti ollut ananasta. Se on pohjimmiltaan syy.
– Laittaisitko ananasta lohikeittoon? En usko, nauraa Salvatore.
Mutta pilaako ananas pizzan maun?
– Se ei pilaa mitään. Jo muinaiset roomalaiset sanoivat, ettei makuasioista pidä kiistellä.